Yolda yürürken bacaklarından vuruldu - Son Dakika

ADANA'da, kaldırımda yürüyen Gürkan G., kimliği belirsiz kişinin tabancayla ateş açması sonucu bacaklarından yaralandı. Şüpheli, olay yerinden otomobille kaçarken, Gürkan G. hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde, merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Gürkan G.'nin yanına gelen kimliği belirsiz kişi, belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Gürkan G., bacaklarına isabet eden mermiler nedeniyle kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli ise otomobile binip, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından Gürkan G.'yi ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ise şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.