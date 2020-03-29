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"Yolda yürürken bakma" sebebiyle çıkan kavgada 1 kişi kulağından yaralandı
6 saat önce
Eskişehir'de "yolda yürürken baktığı" gerekçesiyle 4 kişinin karıştığı kavgada bir şahıs kulağına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.
Eskişehir'de "yolda yürürken baktığı" gerekçesiyle 4 kişinin karıştığı kavgada bir şahıs kulağına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saatlerinde Esentepe Mahallesi İyiler Sokak'ta gerçekleşti. İddialara göre, yolda yürürken birbirlerine baktıkları gerekçesiyle 4 şahıs arasında kavga çıktı. Edilen hakaret ve tehditlerin ardından kısa sürede büyüyen kavgada, F.N. (29) adlı şüpheli Y.K. (26) isimli şahsı bıçakla kulağından yaraladı. Olaya karıştığı iddia edilen 4 şüpheli hakkında polis ekiplerinin soruşturma başlattığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 04:23 Kaynak: İHA
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