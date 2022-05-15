Yolda yürürken bıçaklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yolda yürürken bıçaklandı

15.05.2022 22:15
Yolda yürürken bıçaklandı

BURSA'da A.A.T. (17), yolda yürürken tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklandı.

BURSA'da A.A.T. (17), yolda yürürken tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay saat 20.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Çarşamba Mahallesi Darmstad Caddesi üzerinde meydana geldi. Metrodan inerek evine doğru yürüyen A.A.T., cadde üzerinde yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi tarafından kalçasından bıçaklandı. Şüpheli kaçarken, yaralı genç kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan A.A.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Yolda yürürken bıçaklandı
Yolda yürürken bıçaklandı
Yolda yürürken bıçaklandı
Yolda yürürken bıçaklandı
Yolda yürürken bıçaklandı
Yolda yürürken bıçaklandı
YORUMLAR
500
GÜNDÜZ VAKTİ YOLDA YÜRÜYEN KADININ BOYNUNDAKİ ALTIN KOLYEYİ KAPIP, KAÇTI GÜNDÜZ VAKTİ YOLDA YÜRÜYEN KADININ BOYNUNDAKİ ALTIN KOLYEYİ KAPIP, KAÇTI Yolda tedirgin yürüyordu, polisler şüphelenip peşine düştü: Evine cephaneliğe çevirmiş Yolda tedirgin yürüyordu, polisler şüphelenip peşine düştü: Evine cephaneliğe çevirmiş

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yolda yürürken bıçaklandı - Son Dakika


Son Dakika
22:06 Türkiye yazı beklerken, il ve ilçeler sel sularının altında kaldı, tarlalar zarar gördü
21:48 Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti! Antalyaspor'un 15 maçlık yenilmezlik serisi devam ediyor!
21:44 Edirne'deki acı biber yeme yarışmasının ödülü şaşkınlık yarattı! Kazanan kişiye ağırlığınca ayçiçek yağı verildi
21:15 Ülkemizde 15 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 10 kişi vefat etti, bin 154 yeni vaka görüldü
21:13 Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı, Şampiyonlar Ligi'ni garantileyemedi
20:27 Türkiye'nin Hindistan'tan buğday ithal etmeye başladı iddia edilmişti! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yalanlama geldi
20:25 Beşiktaşlı futbolcuları sayan muhabirin telaffuzu sosyal medyada gündem oldu!
20:02 Fenerbahçe'de heyecan yaratan transfer! Luis Suarez için tüm şartlar zorlanacak
20:00 Skandal iddia: "Sosyal hizmet il müdürleri, bakanlıkta işe girmek isteyen yurttaştan 100 bin lira istedi"
19:55 AK Parti yaşanan oy kaybının farkında! Rakip olarak ekonomiyi görüyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 22:19:17. #1.11#
SON DAKİKA: Yolda yürürken bıçaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement