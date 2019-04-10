Yolda Yürürken "Hem Arkadaşından Hem Çantasından Oldu"
1 saat önce
Yolda yürürken "hem arkadaşından hem çantasından oldu" Birlikte yürüdüğü arkadaşının kaçırıldığını iddia eden kadın polise başvurdu Arkadaşıyla ortak kullandığı çantasıyla pasaportu ve paraları da gittiANTALYA - Antalya'da çantasının çalınıp, arkadaşının kaçırıldığını iddia eden Kırgız kadın...
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:29 Kaynak: İHA
Yolda yürürken "hem arkadaşından hem çantasından oldu"
Birlikte yürüdüğü arkadaşının kaçırıldığını iddia eden kadın polise başvurdu
Arkadaşıyla ortak kullandığı çantasıyla pasaportu ve paraları da gitti
ANTALYA - Antalya
'da çantasının çalınıp, arkadaşının kaçırıldığını iddia eden Kırgız kadın polise başvurdu.
Edinilen bilgiye göre olay saat 15.30 sırasında Kızılsaray Mahallesi 60 Sokak üzerinde meydana geldi. Kırgızistan
uyruklu A.J, isimli kadın İstanbul
'dan gelen kız arkadaşı yine Kırgızistan uyruklu T.B, ile gezmeye çıktı. İki arkadaş ara sokağa girdiklerinde yanlarına gelen bir otomobilden inen kişi T.B'yi iddiaya göre zorla araca bindirip uzaklaştı. Ortak kullandıkları arkadaşının çantasında bir miktar parası ve pasaportu giden genç kadın hemen durumu polise bildirdi. Kırgız kadının ifadesinde başvuran polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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