Son Dakika Haberleri: Yolda Yürürken "Hem Arkadaşından Hem Çantasından Oldu"

Yolda Yürürken "Hem Arkadaşından Hem Çantasından Oldu"

1 saat önce

Yolda yürürken "hem arkadaşından hem çantasından oldu" Birlikte yürüdüğü arkadaşının kaçırıldığını iddia eden kadın polise başvurdu Arkadaşıyla ortak kullandığı çantasıyla pasaportu ve paraları da gittiANTALYA - Antalya'da çantasının çalınıp, arkadaşının kaçırıldığını iddia eden Kırgız kadın...

Yolda yürürken "hem arkadaşından hem çantasından oldu"
Birlikte yürüdüğü arkadaşının kaçırıldığını iddia eden kadın polise başvurdu
Arkadaşıyla ortak kullandığı çantasıyla pasaportu ve paraları da gitti

ANTALYA - Antalya'da çantasının çalınıp, arkadaşının kaçırıldığını iddia eden Kırgız kadın polise başvurdu.
Edinilen bilgiye göre olay saat 15.30 sırasında Kızılsaray Mahallesi 60 Sokak üzerinde meydana geldi. Kırgızistan uyruklu A.J, isimli kadın İstanbul'dan gelen kız arkadaşı yine Kırgızistan uyruklu T.B, ile gezmeye çıktı. İki arkadaş ara sokağa girdiklerinde yanlarına gelen bir otomobilden inen kişi T.B'yi iddiaya göre zorla araca bindirip uzaklaştı. Ortak kullandıkları arkadaşının çantasında bir miktar parası ve pasaportu giden genç kadın hemen durumu polise bildirdi. Kırgız kadının ifadesinde başvuran polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:29 Kaynak: İHA
Kırgızistan, Antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yengesinin Boğazını Keserek Öldüren Caninin Cezası Belli Oldu Sandıktan Nouma Çıktı! Verdiği Cevap Olay Oldu Acun Ilıcalı'ya 31 Mart Seçimlerini Soran Hikmet'e Kötü Haber Batman'da Bulunan Cesetle İlgili Yeni Gelişme
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 20:16:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolda Yürürken "Hem Arkadaşından Hem Çantasından Oldu"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]