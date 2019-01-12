Yolda Yürürken Kalp Krizi Geçirdi

Oltulu genç, binlerce vatandaş tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Oltulu genç, binlerce vatandaş tarafından son yolculuğuna uğurlandı.



Oltu'da Ziyabey caddesinde yürüdüğü sırada ani kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Fatih Gözütok (26) Oltuluları yasa boğdu.



Ziyabey Caddesi'nde yolda yürüdüğü esnada bir anda yere yığılan Fatih Gözütok, hayatını kaybetmişti. O esnada tesadüfen olay yerinden geçerken Gözütok'u yerde baygın halde gören bir doktorun, genç adama dakikalarca kalp masajı yaptığı da öğrenildi. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.



Ani ölümüyle yakınlarını ve sevenlerini büyük yasa boğan Fatih Gözütok bugün toprağa verildi. Oltu'nun Kayaaltı Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen ve Necat Gözütok'un oğlu olan Fatih Gözütok'u binlerce yakını son yolculuğunda yalnız bırakmadı.



Aslanpaşa Camii'nde büyük bir kalabalık eşliğinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cankurtaran Mezarlığı'nda toprağa verilen Fatih Gözütok'un panik atağa bağlı olarak geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği belirtildi. - ERZURUM

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatı Doğrultusunda Vatandaşa Ücretsiz Bez Çanta Dağıtılmaya Başlandı

Beşiktaş, Fatih Aksoy'u Sivasspor'a Kiraladı

Fenerbahçe, Zarar Ettiği Gerekçesiyle Fenerium Mağazalarını Bir Bir Kapatıyor!

Son Dakika! YSK, 17 Ocak'a Kadar Asıl Adresine Taşınmayan Seçmenin Oy Kullanamayacağını Duyurdu