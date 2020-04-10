Yolda yürürken kalp krizi geçiren kişi öldü - Son Dakika

Yolda yürürken kalp krizi geçiren kişi öldü
6 saat önce
Mardin'in Artuklu ilçesinde yolda yürürken kalp krizi geçiren kişi öldü.
Mardin'in Artuklu ilçesinde yolda yürürken kalp krizi geçiren kişi öldü.
Yenişehir Mahallesinde, S.C (46) yolda yürürken fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen S.C, kurtarılamadı.
S.C'nin geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 06:24 Kaynak: AA
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