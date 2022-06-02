Yolda yürürken sebepsiz yere köpeğe tekme attı...O anlar kamerada - Son Dakika
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Yolda yürürken sebepsiz yere köpeğe tekme attı...O anlar kamerada

02.06.2022 22:44

Yolda yürürken sebepsiz yere köpeğe tekme attı.

Yolda yürürken sebepsiz yere köpeğe tekme attı...O anlar kamerada

İSTANBUL - Silivri'de bir kişi yolda yürürken sebepsiz yere köpeğe tekme atarak yoluna devam etti. Şahıs hakkında 'Hayvana zalimce muamelede bulunmak' suçundan soruşturma başlatılırken, yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Silivri'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.Y. isimli şahıs yürüdüğü sırada sebepsiz yere yolda bekleyen köpeğe tekme atarak yoluna devam etti. Yaşanan olayla ilgili ihbar alan Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği güvenlik kamerası görüntülerine ulaşarak A.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu. Şahıs hakkında 'Hayvana zalimce muamelede bulunmak' suçundan soruşturma başlatılırken, yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yolda yürürken sebepsiz yere köpeğe tekme attı...O anlar kamerada
Yolda yürürken sebepsiz yere köpeğe tekme attı...O anlar kamerada
Yolda yürürken sebepsiz yere köpeğe tekme attı...O anlar kamerada
Yolda yürürken sebepsiz yere köpeğe tekme attı...O anlar kamerada

YORUMLAR
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MASKELİ ŞÜPHELİ, MARKET CAMINI KIRIP KAÇTI; O ANLAR KAMERADA MASKELİ ŞÜPHELİ, MARKET CAMINI KIRIP KAÇTI; O ANLAR KAMERADA Baldızını defalarca ateş ederek öldürmüştü: O anlar kamerada Baldızını defalarca ateş ederek öldürmüştü: O anlar kamerada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolda yürürken sebepsiz yere köpeğe tekme attı...O anlar kamerada - Son Dakika


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