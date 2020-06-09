- Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

- Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı

- Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı Diyarbakır'da Bağlar ilçesinde bir kişi, yolda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayarak bacaklarından yaralandı.

- Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Bağlar ilçesinde bir kişi, yolda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayarak bacaklarından yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Olay, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerindeki 407. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre C.D. yolda yürüdüğü sırada ismi öğrenilmeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarından yaralanan C.D., kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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