Son Dakika Haberleri: Yolda yürürken sırtından bıçaklandı
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Yolda yürürken sırtından bıçaklandı

53 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen tanımadığı bir kişi tarafından sırtından bıçaklandı.

Yolda yürürken sırtından bıçaklandı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen tanımadığı bir kişi tarafından sırtından bıçaklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Burhaniye Mahallesi Ali Çilek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Necati V. ile tanımadığı bir kişi arasında sözlü tartışma yaşandı. Yoluna devam eden Necati V.'nin arkasından gelen kimliği belirsiz kişi, Ali Çilek Sokak üzerinde tekrar sataştı. Bunun üzerine yaşanan kavgada, Necati V. sırtına aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Mahalle sakinleri tarafından özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necati V. buradan da Bursa Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edildi. Polis olaydan sonra kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı tahkikat başlattı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:55 Kaynak: İHA
Burhaniye, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
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