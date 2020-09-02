Yolda yürürken tabancayla ayağından vuruldu - Son Dakika

Yolda yürürken tabancayla ayağından vuruldu
Yolda yürürken tabancayla ayağından vuruldu ADIYAMAN'da yolda yürüyen Ahmet Eren, yanına yaklaşın bir kişi tarafından tabancayla vuruldu.
Yolda yürürken tabancayla ayağından vuruldu
ADIYAMAN'da yolda yürüyen Ahmet Eren, yanına yaklaşın bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. Ayağından yaralanan Eren hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. İşyerini kapattıktan sonra evine giden Ahmet Eren'e, yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi tabancayla ateş ederek kaçtı. Yere yığılan Eren'i görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Eren'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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