Yolda yürürken tanımadığı adamın saldırısına uğradı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yolda yürürken tanımadığı adamın saldırısına uğradı - Son Dakika

Yolda yürürken tanımadığı adamın saldırısına uğradı

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolda yürümekte olan bir kadın tanımadığı bir kişinin tekme tokat saldırısı sonucu yaralandı.

Yolda yürürken tanımadığı adamın saldırısına uğradı, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolda yürümekte olan bir kadın tanımadığı bir kişinin tekme tokat saldırısı sonucu yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı, Anıt Meydanı civarında kaldırımda yürümekte olan Emine Göden, tanımadığı bir kişinin tekme tokat saldırısına uğradı. Çelme takarak yere düşürdüğü Emine Göden'e vurmaya devam eden saldırgana çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Darp edilen kadın olay yerine çağrılan ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.


Olay anını anlatan görgü tanıkları saldırganın bir anda kadına doğru yöneldiğini çelme takıp yere düşürerek kadını darp ettiğini anlattı.


Tanımadığı kişinin saldırısı sonucu yaralanan ve şoka giren Emine Göden'in İskenderun Devlet Hastanesinde sağlık personeli olduğu öğrenildi. - HATAY

Atatürk Bulvarı, İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla yargılanan İngiliz kadın öğretmenin davası
Kırklareli'nde fren yerine gaza basan sürücü iş yerine girdi Temizlik işçisi, bütün birikimini telefon dolandırıcılarına kaptırdı Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü

Son Dakika Haberleri
21:32 İBB'den Bakan Kurum'a Kanal İstanbul yanıtı: Sadece katılım sağlanmıştır - Son Dakika Haber
21:27 Sincan Üniversitesi Rektörü, Uygur Türkü Teyip için BM'den Çin'e çağrı: Yerini açıklayın - Son Dakika Haber
21:23 Mersin'de karda kaybolan vatandaşın arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika Haber
21:20 Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika Haber
21:14 İŞ Başkanı Arslan: "Belirlenen rakam, çalışanların beklentileri ve asgari yaşam standardını... - Son Dakika Haber
21:07 Rusya, Rakka'daki kritik üssü ABD'den devraldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 21:38:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yolda yürürken tanımadığı adamın saldırısına uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]