Yolda yürürken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı - Son Dakika
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Yolda yürürken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı

21.07.2022 18:26
Yolda yürürken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı

Kütahya'da 22 yaşında bir genç, iddiaya göre yolda yürürken tanımadığı biri tarafından bacağından bıçaklandı.

Kütahya'da 22 yaşında bir genç, iddiaya göre yolda yürürken tanımadığı biri tarafından bacağından bıçaklandı.

Merkez Servi Mahallesi Mithatpaşa caddesi üzerinde bugün saat : 16: 45 civarında 22 yaşlarında bir genç, hiç tanımadığını beyan ettiği biri tarafından bacağından bıçaklandı. Gelen ihbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Hayati tehlikesi bulunmayan mağdur genç 112 Acil Servisi ekipleri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisin olayın failinin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolda yürürken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı - Son Dakika

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