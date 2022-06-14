Yolda yürürken tanımadığı şahıslar tarafından dövüldü

Düzce'de gece saatlerinde tanımadığı şahıslar tarafından yolu kesilen bir kişi darp edilerek hastanelik oldu. Polis inceleme başlattı.

Olay; gece saatlerinde Düzce merkeze bağlı Aydınpınar Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İ.B.Y. isimli şahıs caddede ilerlerken tanımadığı şahısların saldırısına uğradı. İ.B.Y. saldırının etkisiyle yerde kalırken şahıslar ise olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından polisi arayan İ.B.Y. saldırıya uğradığını belirtti. Olay yerine gelen polis ekipleri yaralı halde yerde yatan İ.B.Y.'yi görünce acil sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptıkları yaralı şahıs ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili olarak saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - DÜZCE