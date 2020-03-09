Yolda yürürken üzerine halı düştü - Son Dakika
Son Dakika Genel Yolda yürürken üzerine halı düştü - Son Dakika

Yolda yürürken üzerine halı düştü

6 saat önce

- Yolda yürürken üzerine halı düştü Talihsiz gencin başına 'halı' kondu Neredeyse imkansız olan bir şey başına geldi Çankırı'da çiçekçi dükkanından çıkan gencin üzerine halı düştü.

- Yolda yürürken üzerine halı düştü

Talihsiz gencin başına 'halı' kondu

Neredeyse imkansız olan bir şey başına geldi

ÇANKIRI - Çankırı'da çiçekçi dükkanından çıkan gencin üzerine halı düştü. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Çankırı'da 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla arkadaşını çiçekçi dükkanında oluşan iş yoğunluğunun azalması için yardım etmeye gelen Serhad Apaydın, işletmeden dışarı çıktığı anda binanın 3'üncü katında silkelenen halı üzerine düştü. Bir anda neye uğradığını şaşıran genç, halıyı üzerinden atarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Üniversite öğrencisi Apaydın, halıyı kenara bırakarak yoluna devam etti.

"Nasıl oldu ben de anlayamadım"

Serhad Apaydın, "Tam çıkarken önüme bir perde indi. Nasıl oldu ben de anlayamadım. Şok oldum. Çabuk atlattım, sonra yoluma devam ettim. Toplu bir şekilde düşseydi daha kötü olabilirdi. Boynumda hafif bir ağrı var ama o da geçer diye umuyorum" şeklinde konuştu.

Yolda yürürken üzerine halı düştü

Çankırı, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ronaldinho, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Çinli uzman, koronavirüs salgınının biteceği zamanı açıkladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 03:45:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yolda yürürken üzerine halı düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]