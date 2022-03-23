Yolda yürüyen 2 kişiyi bıçaklayarak yaralayan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Yolda yürüyen 2 kişiyi bıçaklayarak yaralayan şahıs tutuklandı

23.03.2022 16:56
Yolda yürüyen 2 kişiyi bıçaklayarak yaralayan şahıs tutuklandı

Kayseri'de yolda yürürken tanımadığı 2 kişiyi bıçakla yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de yolda yürürken tanımadığı 2 kişiyi bıçakla yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda meydana gelen olayda F.S. (17), yolda yürüdüğü esnada hiç tanımadığı A.B.'yi (18) bacaklarından, S.K.'yı (45) sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıslardan S.K. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine, A.B. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli F.S. ise olayın ardından kaçarak uzaklaştı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Fiziki çalışma yürüten ekipler, olayı gerçekleştiren F.S.'yi gece saatlerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

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Cumhuriyet Meydanı, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolda yürüyen 2 kişiyi bıçaklayarak yaralayan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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