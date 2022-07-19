Zeytinburnu'nda ailesiyle yürüyen kadın kurşunun hedefi oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Zeytinburnu'nda ailesiyle yürüyen kadın kurşunun hedefi oldu

19.07.2022 16:52

Zeytinburnu'nda ailesiyle yürüyen kadın kurşunun hedefi oldu Zeytinburnu'nda yaşanan silahlı saldırıda kaldırımda ailesiyle yürüyen kadın kör kurşunun hedefi oldu.

Zeytinburnu'nda ailesiyle yürüyen kadın kurşunun hedefi oldu

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda yaşanan silahlı saldırıda kaldırımda ailesiyle yürüyen kadın kör kurşunun hedefi oldu. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu kişiler beyaz bir otomobille sokağa girdi, otomobilin yanına yaklaşan bir başka kişi arka kapıyı açarak içerideki kişiyle konuşmak istedi. İddiaya göre otomobilin arka koltuğundan kapıyı açan kişiye yönelik ateş açılırken, saldırıda kaldırımda ailesiyle birlikte yürüyen yabancı uyruklu bir kadın bacağından yaralandı. Silahlı saldırı düzenlenen kişi ise yara almadan olay yerinden uzaklaştı. Şüpheliler de geldikleri otomobille birlikte kayıplara karıştı.

Kadının hayati tehlikesi bulunmuyor

Silah seslerinin duyan esnaf hemen yaralı kadının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Şüpheliler olay yerinden uzaklaştı

Otomobilden ateş açıldığı anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, beyaz renkli bir otomobilin sokakta durduğu, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin kapıyı açmasının ardından kapıya açan kişiye ateş açıldığı görülüyor. Ateş açılan kişi ve otomobilin içindeki şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaşırken, kadının yaralandığını gören esnaf yardımına koştuğu görüldü. Kadının yanındaki çocukların korku dolu anları da kameraya yansıdı.

YORUMLAR
500
Zeytinburnu'nda yolda yürüyen kadın kör kurşunun hedefi oldu, o anlar kamerada Zeytinburnu'nda yolda yürüyen kadın kör kurşunun hedefi oldu, o anlar kamerada
Kaynak: İHA

Zeytinburnu, İsa Yusuf, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda ailesiyle yürüyen kadın kurşunun hedefi oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:40 Galatasaray son durumu KAP'a bildirdi! Mostafa Mohamed Nantes'a gidiyor
16:29 Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Galatasaray, Joao Pedro'dan neden vazgeçti?
16:16 İngiltere'de termometreler ülke tarihinin en yüksek sıcaklığını gösterdi, trenler büküldü
16:08 İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanlığı kararının iptal talebi Danıştay tarafından reddedildi
16:06 Rıdvan Dilmen'in Twitter paylaşımı gündem oldu: Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras, "Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen" etiketidir
15:55 Soktuğu insanı saniyeler içinde öldüren zehirli karınca! Türkiye'de şu ana kadar görülmedi
15:55 Tatil pozlarını peş peşe paylaşan Esra Erol'a eşinden romantik yorum: Çok güzelsiniz, tanışalım mı?
15:40 Tümer Metin'in en acı günü: Hayata tutunmak için mücadele eden babamı bu akşam kaybettik
15:39 Okulun tuvaletine giren Puma, öğrenciye korku anlar yaşattı
15:28 Düğünde facia! Maganda kurşunu gelini öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 16:59:29. #1.11#
SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda ailesiyle yürüyen kadın kurşunun hedefi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement