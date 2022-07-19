Zeytinburnu'nda ailesiyle yürüyen kadın kurşunun hedefi oldu

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda yaşanan silahlı saldırıda kaldırımda ailesiyle yürüyen kadın kör kurşunun hedefi oldu. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu kişiler beyaz bir otomobille sokağa girdi, otomobilin yanına yaklaşan bir başka kişi arka kapıyı açarak içerideki kişiyle konuşmak istedi. İddiaya göre otomobilin arka koltuğundan kapıyı açan kişiye yönelik ateş açılırken, saldırıda kaldırımda ailesiyle birlikte yürüyen yabancı uyruklu bir kadın bacağından yaralandı. Silahlı saldırı düzenlenen kişi ise yara almadan olay yerinden uzaklaştı. Şüpheliler de geldikleri otomobille birlikte kayıplara karıştı.

Kadının hayati tehlikesi bulunmuyor

Silah seslerinin duyan esnaf hemen yaralı kadının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Şüpheliler olay yerinden uzaklaştı

Otomobilden ateş açıldığı anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, beyaz renkli bir otomobilin sokakta durduğu, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin kapıyı açmasının ardından kapıya açan kişiye ateş açıldığı görülüyor. Ateş açılan kişi ve otomobilin içindeki şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaşırken, kadının yaralandığını gören esnaf yardımına koştuğu görüldü. Kadının yanındaki çocukların korku dolu anları da kameraya yansıdı.