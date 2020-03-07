Yolda yürüyen kadına kabusu yaşattı, saklandığı kafede yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yolda yürüyen kadına kabusu yaşattı, saklandığı kafede yakalandı - Son Dakika

Yolda yürüyen kadına kabusu yaşattı, saklandığı kafede yakalandı

7 saat önce

Antalya'da işten çıkıp evine giden bir kadının elinden cep telefonunu kapkaç yöntemiyle aldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Yolda yürüyen kadına kabusu yaşattı, saklandığı kafede yakalandı, System.String[]

Antalya'da işten çıkıp evine giden bir kadının elinden cep telefonunu kapkaç yöntemiyle aldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'ndeki iş yerinden çıkıp evine doğru yürüyerek ilerleyen T.Ş.'nin elindeki cep telefonu kapkaç yöntemiyle çalındı. T.Ş. "Hırsız var telefonumu çaldı" diyerek şüphelinin arkasından koştu. Kadının koştuğunu gören vatandaşlar şüphelinin bir kafeye girdiğini gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri geldi. Kafede telefonla yakalanan T.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. T.K.'nın nitelikli dolandırıcılık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından kaydının olduğu fakat aranmasının bulunmadığı belirlendi. T.K, ifadesinde ailesiyle arasının bozuk, işsiz ve aç olduğu için olayı gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söyledi. Hakkında kapkaç suçundan işlem yapılan T.K, adliyeye sevk edildi. T.K, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çekme lan" diyerek tepki gösterdi. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:45 Kaynak: İHA
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