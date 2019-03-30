Son Dakika Haberleri: Yolda Yürüyen Kadını Vurup İntihara Teşebbüs Etti

Yolda Yürüyen Kadını Vurup İntihara Teşebbüs Etti

22 dakika önce

Maltepe'de bir kadını silahla öldüren şahıs, aynı silahla kendini vurdu.

Maltepe'de bir kadını silahla öldüren şahıs, aynı silahla kendini vurdu.

Alınan bilgiye göre, Gülensu Mahallesi Emek Caddesi üzerinde yürüyen Fatma Ş.'ye ateş eden Zeynal A. daha sonra kendini vurdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 acil servis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Fatma Ş. ve Zeynel A. ağır yaralı halde ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fatma Ş.'nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, göğsünden yaralanan Zeynel A.'nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alıp, olay yerinde incelemelerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:06 Kaynak: AA

Polis, Maltepe, Güncel
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