Yolda yürüyen kadının çantasını kapkaç yaptılar, 1 saat sonra yakalandılar - Son Dakika
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Yolda yürüyen kadının çantasını kapkaç yaptılar, 1 saat sonra yakalandılar

07.07.2022 10:04

Yolda yürüyen kadının çantasını kapkaç yaptılar, 1 saat sonra yakalandılar Mersin'de çocuğuyla yolda yürüyen kadının çantasını kapkaç yapan 2 kişi, polisin çalışması sonucunda olaydan 1 saat sonra yakalandı Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanırken, çanta...

Yolda yürüyen kadının çantasını kapkaç yaptılar, 1 saat sonra yakalandılar

Mersin'de çocuğuyla yolda yürüyen kadının çantasını kapkaç yapan 2 kişi, polisin çalışması sonucunda olaydan 1 saat sonra yakalandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanırken, çanta ise kadına geri teslim edildi

MERSİN - Mersin'de çocuğuyla yolda yürüyen kadının çantasını kapkaç yapan 2 kişi, polisin titiz çalışması sonucunda olaydan 1 saat sonra yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanırken, çanta ise kadına geri teslim edildi. Şahısların kapkaç anları ve yakalanmaları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Hal Mahallesinde 6 yaşındaki çocuğuyla birlikte yolda yürüyen Z.K.'nin arkasından otomobille gelen şahıslardan biri, seyir halindeyken camdan uzanarak kadının çantasını kapkaç yaptı. Hızla olay yerinden uzaklaşan şahısların yakalanması için çalışma başlatan Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, müştekiden alınan eşkal bilgileri ışığında, olay yeri ve çevresindeki tüm güvenlik kameralarını inceleyerek, kapkaçı yapan şahısların B.Y. ile A.Y. olduğunu belirledi. Bunun üzerine belirlenen şahısları yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma yapan ekipler, olayın üstünden bir saat sonra şüphelileri Çiftçiler Caddesi üzerinde çaldıkları malzemelerle birlikte yakalayarak, gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, çaldıkları çantada sahibine teslim edildi.

Öte yandan, şahısların kadının çantasını kapkaç yapmaları ve polisin yakalaması bölgede bulunan kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, kadının arkasından otomobille gelen şahıslardan biri, camdan uzanarak kadının çantasını alıyor. Daha sonra bölgeden hızla uzaklaşan şahıslar, ara sokaklardan kaçmaya çalışıyor. Bölgede çalışma yapan polisler, şahısların kullandıkları otomobilin önünü keserek, şüphelileri gözaltına alıyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolda yürüyen kadının çantasını kapkaç yaptılar, 1 saat sonra yakalandılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Yolda yürüyen kadının çantasını kapkaç yaptılar, 1 saat sonra yakalandılar - Son Dakika
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