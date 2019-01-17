Son Dakika Haberleri: Yolda Yürüyen Kadının Kafasına Sarkıt Düştü

Yolda Yürüyen Kadının Kafasına Sarkıt Düştü

1 saat önce

Kırşehir'de yolda yürüyen kadının kafasına apartman çatısından sarkıt düştü.

Yolda Yürüyen Kadının Kafasına Sarkıt Düştü, System.String[]
Kırşehir'de yolda yürüyen kadının kafasına apartman çatısından sarkıt düştü.

Alınan bilgiye göre Terme Caddesi istikametinde yürüyen G.A.,'nın kafasına Ulucanlar Apartmanının çatısından sarkık düştü. Çevrede bulunanların yardımları ile ilk müdahalesi yapılan G.A., 112 ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Beyin emarı (MR) çekilen G.A.,'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:59 Kaynak: İHA

Terme, Kırşehir, 3. Sayfa
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