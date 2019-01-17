Yolda Yürüyen Kadının Kafasına Sarkıt Düştü
1 saat önce
Kırşehir'de yolda yürüyen kadının kafasına apartman çatısından sarkıt düştü.
Kırşehir
'de yolda yürüyen kadının kafasına apartman çatısından sarkıt düştü.
Alınan bilgiye göre Terme
Caddesi istikametinde yürüyen G.A.,'nın kafasına Ulucanlar Apartmanının çatısından sarkık düştü. Çevrede bulunanların yardımları ile ilk müdahalesi yapılan G.A., 112 ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Beyin emarı (MR) çekilen G.A.,'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:59 Kaynak: İHA
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