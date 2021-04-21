Son dakika! Kadının telefonunu gasp eden şahıs tutuklandı...Gasp anları kamerada - Son Dakika

Kadının telefonunu gasp eden şahıs tutuklandı...Gasp anları kamerada
GAZİANTEP - Gaziantep'te yolda yürüyen bir kadının telefonunu gasp eden şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cengiz Topel Mahallesinde yolda yürüyen bir kadının telefonunu gasp eden şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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