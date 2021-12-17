Üye Girişi
YOLDA YÜRÜYEN KİŞİNİN ÇANTASINI KESEREK 9 BİN DOLARI ÇALDI - Son Dakika

YOLDA YÜRÜYEN KİŞİNİN ÇANTASINI KESEREK 9 BİN DOLARI ÇALDI

17.12.2021 16:15

Olan bitenden habersiz yoluna devam ettiErsan SAN - Emin YEŞİL /İSTANBUL, (DHA)- GÜNGÖREN'de yolda yürüyen Cebrail Akgün'e arkasından yaklaşarak sırt çantasını kesen kişi, 9 bin doları çalarak kaçtı.

Olan bitenden habersiz yoluna devam etti

Ersan SAN - Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA)- GÜNGÖREN'de yolda yürüyen Cebrail Akgün'e arkasından yaklaşarak sırt çantasını kesen kişi, 9 bin doları çalarak kaçtı.

Olay Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde dün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Esnafın mallarını alıcıya götürüp ücretlerini tahsil eden Cebrail Akgün, cadde üzerinde yürüdüğü sırada arkasından 18 yaşından küçük bir kişi yaklaştı.

Çocuk yaştaki hırsız, Cebrail Akgün'ün çantasını keserek içindeki 9 bin doları çaldı. Hırsız, parayı pantolonun cebine koyduktan sonra koşarak uzaklaştı. Cebrail Akgün olan bitenden habersiz yoluna devam etti. Akgün, parayı teslim etmek üzere gittiği esnafın yanında durumu fark etti. Çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayın ardından hırsızlığa uğradığını fark eden Akgün, polise giderek şikayetçi oldu.

"BEN BU PARAYI 1 SENEDE ÖDEYEMEM"

Yaşanan hırsızlığın ardından güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kimliğini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Şüphelinin farklı suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi. Yaşadığı olayı anlatan Cebrail Akgün, "Handan çıktım, diğer mağazanın parasını verecektim. Gelirken takılıyor peşime. Çantayı açıyor 9 bin doları aldığı gibi kayboluyor ortalıktan. 11 yaşındaki bir çocuk geldi çaldı. Ben bu parayı 1 senede ödeyemem" diye konuştu.

Esnaf Şahin Altunay, "Bu çocuk daha 11 yaşında. Bu işi yapıyor. 9 bin dolar, 150 bin lira gibi bir rakam ediyor. Nasıl ödeyeceğiz bilmiyoruz. Karakolda 400'e yakın suç kaydı var dediler" dedi.

YOLDA YÜRÜYEN KİŞİNİN ÇANTASINI KESEREK 9 BİN DOLARI ÇALDI
YOLDA YÜRÜYEN KİŞİNİN ÇANTASINI KESEREK 9 BİN DOLARI ÇALDI
YOLDA YÜRÜYEN KİŞİNİN ÇANTASINI KESEREK 9 BİN DOLARI ÇALDI
YOLDA YÜRÜYEN KİŞİNİN ÇANTASINI KESEREK 9 BİN DOLARI ÇALDI
YOLDA YÜRÜYEN KİŞİNİN ÇANTASINI KESEREK 9 BİN DOLARI ÇALDI
YOLDA YÜRÜYEN KİŞİNİN ÇANTASINI KESEREK 9 BİN DOLARI ÇALDI
YOLDA YÜRÜYEN KİŞİNİN ÇANTASINI KESEREK 9 BİN DOLARI ÇALDI
YOLDA YÜRÜYEN KİŞİNİN ÇANTASINI KESEREK 9 BİN DOLARI ÇALDI
YOLDA YÜRÜYEN KİŞİNİN ÇANTASINI KESEREK 9 BİN DOLARI ÇALDI
YOLDA YÜRÜYEN KİŞİNİN ÇANTASINI KESEREK 9 BİN DOLARI ÇALDI
YOLDA YÜRÜYEN KİŞİNİN ÇANTASINI KESEREK 9 BİN DOLARI ÇALDI

Cebrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YOLDA YÜRÜYEN KİŞİNİN ÇANTASINI KESEREK 9 BİN DOLARI ÇALDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
16:54 Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi
16:45 Son dakika! Benzin, motorin ve oto gaza üçlü zam
16:43 Son dakika! Motorin, benzin ve LPG'ye zam geldi
16:38 Bizzat söyledi! Sadettin Saran, başkanlıktan çekilmesini tek bir şartta bağladı
16:38 TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı
16:36 Metaverse dünyasında devrim niteliğinde gelişme! Bu bir ilk
16:35 Son dakika: Akaryakıta üçlü zam! Benzin ve motorin 12 liraya, oto gaz 9 liraya koşuyor
16:34 Hangi ülkede ne kadar asgari ücret verildiğini biliyor musunuz? İşte o rakamlar!
16:33 Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı
16:20 Hazal Kaya, kendisine tarihi geçmiş aşının vurulmak istenmesine sitem etti! Bakan Koca'ya seslendi
Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi         
16:54
Galatasaray'da sürpriz ayrılık kapıda! Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor Galatasaray'da sürpriz ayrılık kapıda! Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor         
16:41
TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı         
16:38
Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı         
16:34
Emine Erdoğan giydi, Günay Doğunun ''Şal şepik'' kumaşına ilgi arttı Emine Erdoğan giydi, Günay Doğunun ''Şal şepik'' kumaşına ilgi arttı         
14:49
Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı         
14:35
Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir         
13:44
Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı! Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!         
12:44
Aldattığı eşi şikayetçi oldu, cinayette azmettirici olduğu öne sürülen şahıs yakalandı Aldattığı eşi şikayetçi oldu, cinayette azmettirici olduğu öne sürülen şahıs yakalandı         
12:13
Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı         
11:26
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik         
10:23
8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı         
10:16
60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı         
10:03
Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!         
09:42
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 16:59:45. #1.13#
SON DAKİKA: YOLDA YÜRÜYEN KİŞİNİN ÇANTASINI KESEREK 9 BİN DOLARI ÇALDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement