Yolda yürüyen vatandaşın elinden telefonu çaldılar - Son Dakika

Yolda telefonla konuşan vatandaşın elinden aniden telefonu çalan çocuk ve olayla ilgili bir şüpheli daha adli kontrolle serbest bırakıldı.



27 Mart Cuma günü Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde H.K. isimli şahıs telefonla konuştuğu esnada arkasından gelen şahsın telefonunu elinden alarak kaçtığını bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olay yeri ve çevresinde yapılan güvenlik kameraları ve saha çalışmaları neticesinde olayı gerçekleştirdiği belirlenen Ş.S. ve suça sürüklenen çocuk A.Y. yakalandı.



Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemleri tamamlanan şüpheli şahıslardan Ş.S. ve A.Y. hakkında çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince haklarında adli kontrol kararı uygulandı. - ANTALYA