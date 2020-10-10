Kocaeli'de bir vatandaşın çukura düştüğü anlar böyle görüntülendi - Son Dakika

Kocaeli'de bir vatandaşın çukura düştüğü anlar böyle görüntülendi

10.10.2020 11:22

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yağmur suyu ile dolan yol çalışması alanını fark etmeyen şahıs, adımını atar atmaz boyuna kadar suya battı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yağmur suyu ile dolan yol çalışması alanını fark etmeyen şahıs, adımını atar atmaz boyuna kadar suya battı. Can havliyle sudan çıkan şahsın düşme anı ise amatör kameralara yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi D-130 karayolunda devam eden köprülü kavşak çalışmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D-130 karayolu Karamürsel Alp Anıt Mezarı önünde yoldan karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar aniden bastıran yağmura yakalandı. Araçların arasından karşıya geçmeye çalışan bir şahıs ise yağmur suyu ile dolan yol çalışması alanını fark etmeyerek boyuna kadar suya battı. Can havliyle sudan çıkan şahsın suya düşme anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntülerde yoldan geçmeye çalışan bir şahıs bir yandan ıslanmamak için elindeki çanta ile başını kapatırken bir yandan da seyir halindeki araçları kolluyor. Araçların gelmediğini gören şahıs, adımını atar atmaz yağmur suyu ile dolan çalışma alanına düşüyor. Boyuna kadar suya gömülen şahıs, olayın şoku ile aniden sudan çıkıyor. O anları görüntüleyen vatandaşlar ise bir süre güldükten sonra diğer yayaları uyararak karşıya geçmemeleri için bağırıyor.

-İHA-

Kocaeli'de bir vatandaşın çukura düştüğü anlar böyle görüntülendi
Kocaeli'de bir vatandaşın çukura düştüğü anlar böyle görüntülendi
Kocaeli'de bir vatandaşın çukura düştüğü anlar böyle görüntülendi
Kocaeli'de bir vatandaşın çukura düştüğü anlar böyle görüntülendi
Kocaeli'de bir vatandaşın çukura düştüğü anlar böyle görüntülendi
Kocaeli'de bir vatandaşın çukura düştüğü anlar böyle görüntülendi
Kocaeli'de bir vatandaşın çukura düştüğü anlar böyle görüntülendi
Kocaeli'de bir vatandaşın çukura düştüğü anlar böyle görüntülendi
Kocaeli'de bir vatandaşın çukura düştüğü anlar böyle görüntülendi

Yol Çalışması, Karamürsel, Vatandaş, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de bir vatandaşın çukura düştüğü anlar böyle görüntülendi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Metroyla İstanbul Havalimanı'na 30 dakikada ulaşılacak Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış Markieff Morris son topu LeBron'a atmadı, Lakers olası bir galibiyet ve şampiyonluktan oldu CNN Türk muhabiri Duygu Kaya koronavirüse yakalandı Galatasaray'la Ümit Milli Takım arasındaki hazırlık maçında Marcao rakibine tokat attı Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "Erdoğan para için eğiliyor" sözlerine açıklık getirdi: Öyle bir ruh hali var         
11:17
64 yaşındaki kadın, el çabukluğu ile 5 altın bilezik çaldı 64 yaşındaki kadın, el çabukluğu ile 5 altın bilezik çaldı         
10:52
İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı         
10:35
Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü         
10:21
Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar         
10:11
Parkta kavga eden akrabalar, mahalle bekçilerinin havaya açtığı ateşin sesiyle ayrıldı Parkta kavga eden akrabalar, mahalle bekçilerinin havaya açtığı ateşin sesiyle ayrıldı         
09:56
Gördüğü ilgiden dolayı kimseye muhtar olduğuna inandıramıyor Gördüğü ilgiden dolayı kimseye muhtar olduğuna inandıramıyor         
09:54
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek         
21:19
Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı         
20:19
Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü         
20:06
Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu         
19:22
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir         
16:51
Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
14:44
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
'En İyi Narkotik Polisi; Anne' kampanyası hayata geçiriliyor 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' kampanyası hayata geçiriliyor         
12:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 11:51:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de bir vatandaşın çukura düştüğü anlar böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei