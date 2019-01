Yoldaki Çukura Giren Genç Motosikletli Kurye Hayatını Kaybetti

SAMSUN'da son paketini verdikten sonra evine dönen motosikletli kurye Tolga Açıcı (25), girdiği çukur sonucu düşerek hayatını kaybetti.

SAMSUN'da son paketini verdikten sonra evine dönen motosikletli kurye Tolga Açıcı (25), girdiği çukur sonucu düşerek hayatını kaybetti.



Kaza, Atakum ilçesi Pelitköy Mahallesi'nde saat 01.20 sıralarında meydana geldi. Bir pizzacı da paket servisçi olarak çalışan Tolga Açıcı, 55 BAP 07 plakalı motosikleti ile son servisini verdikten sonra girdiği çukur sonucu hakimiyetini kaybetti. Bir kaç metre ilerde bulunan ağaca çarpan Açıcı, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Açıcı'nın hayatını kaybettiğini olduğun belirledi. Açıcı'nın acı haberini alan Samsun Motosikletli Kuryeler Derneği üyeleri, olay yerine gelerek göz yaşı döktü. Aydınlatma yetersizliği ve kaskın kalitesizliğinden yakınan dernek başkanı Arslan Soylu, "Kazanın olduğu yere bakacak olursanız, aydınlatmanın çalışmaması sebebiyle çukuru görme şansınız yok. Bu çukur bir can aldı, böyle giderse daha çok can alır. Bazılarına kolay geliyor olabilir ama ailesinin canı yanacak. İş yerinin kullandığı kask kalitesiz bir kask, belki ekipmanı daha sağlam olsa arkadaşımız şu an yaşıyordu" dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Ataköy'de Feci Kaza: Cadde Savaş Alanına Döndü

Acil Servise Gelen Hasta Yakını, İstediği Olmayınca Doktoru Dövdü, Hemşireyi Taciz Etti

MHP Samsun İl Başkanlığına Karapıçak Atandı

"Dur" İhtarına Uymayan Sürücüyü Kovalayan Polis Aracı Kaza Yaptı: 2 Yaralı