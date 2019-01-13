Son Dakika Haberleri: Yoldaki Çukura Giren Kuryenin Motosikleti Ağaca Çarptı: 1 Ölü

Yoldaki Çukura Giren Kuryenin Motosikleti Ağaca Çarptı: 1 Ölü

39 dakika önce

SAMSUN'da bir pizzacıda kurye olarak çalışan Tolga Açıcı (25), aydınlatmanın olmadığı yolda oluşan çukura düşen motosikletinin kontrolden çıkıp ağaca çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yoldaki Çukura Giren Kuryenin Motosikleti Ağaca Çarptı: 1 Ölü, System.String[]
SAMSUN'da bir pizzacıda kurye olarak çalışan Tolga Açıcı (25), aydınlatmanın olmadığı yolda oluşan çukura düşen motosikletinin kontrolden çıkıp ağaca çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Atakum ilçesi Pelitköy Mahallesi'nde meydana geldi. Bir pizzacıda paket servisçi olarak çalışan Tolga Açıcı, 55 BAP 07 plakalı motosikleti ile son servisini verdikten sonra dönüşe geçti. Açıcı yönetimindeki motosiklet, yolda oluşan çukura düşmesi sonucu kontrolden çıkıp ağaca çarptı. Ağır yaralanan Tolga Açıcı, olay yerinde yaşamını yitirdi. 

Kazayı haber alan Samsun Motosikletli Kuryeler Derneği üyeleri de olay yerine geldi. Aydınlatma yetersizliği ve kaskın kalitesizliğinden yakınan dernek başkanı Arslan Soylu, "Kazanın olduğu yere bakacak olursanız, aydınlatmanın çalışmaması sebebiyle çukuru görme şansınız yok. Bu çukur bir can aldı, böyle giderse daha çok can alır. Bazılarına kolay geliyor olabilir ama ailesinin canı yanacak. İş yerinin kullandığı kask kalitesiz bir kask, belki ekipmanı daha sağlam olsa arkadaşımız şu an yaşıyordu" dedi. 

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 08:09 Kaynak: DHA

Pelitköy, Atakum, Samsun, 3. Sayfa
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