Yoldaki deliği görünce şoke oldular - Son Dakika
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Yoldaki deliği görünce şoke oldular

05.07.2022 10:27
Yoldaki deliği görünce şoke oldular

Rize'de bir köy yolunun ortasında oluşan delik köylüler arasında merak uyandırdı.

Rize'de bir köy yolunun ortasında oluşan delik köylüler arasında merak uyandırdı.

Olay, Rize'nin merkeze bağlı Akpınar köyünde meydana geldi. Köy yolu üzerinde bir gece de oluşan ve neden kaynaklandığı bilinmeyen deliği gören köylüler göktaşından kaynaklanabileceğini düşünerek yetkililere haber verdi. Deliğin göktaşı nedeniyle açılmış olma ihtimalinin yanı sıra definecilerin işi olabileceğinden de şüphelenen köylüler, köy yolunda oluşan deliğin araştırılmasını istediklerini söylüyor.

Simetrik şekilde açılan deliğin göktaşı nedeniyle oluştuğunu iddia eden 63 yaşındaki köy sakinlerinden Şaban Ali Sarıhan, "Arazime doğru çıkarken bir arkadaşım aradı. Deliğe düşüp düşmediğimi sordu. Ben de merak edip arabamla oraya gittim ki büyük bir delik. Geldiğimde deliği doldurmaya çalışıyorlardı. Başka bir araç gelip düşmesin diye. Doldurmayın belki bir şey vardır dedim. Özel İdaredeki arkadaşımı arayarak deliğin resmini attım. Hep buraya çıkıp inerdik burada öyle bir şey yoktu yağan yağmurun ardından bu delik oluştu. Burayı bu şekilde delebilecek tek bir şey var. O da göktaşıdır. Bir yerde okumuştum. Göktaşı düştüğü zaman altındaki hareketle irtibat kuramazsa dışarıda patlar. Kurabilirse derine kadar iner. Nereye kadar gittiği meçhul. Bu delik elle yapılması mümkün değil. Burayı taş doldurmaya çalıştıklarında durdurdum onları. Araba düşmesin diye de etrafına taşları koyduk. Bu deliğin araştırılmasını isterim. Çünkü bunun hem millete hem devlete faydası vardır" şeklinde konuştu.

Deliğin yıldırım gibi bir olayla açılmayacağını ifade eden Sarıhan, "Burayı yıldırım yapmış olduğunu zannetmiyorum. Çünkü yıldırım yakar geçer. Yani böyle büyük bir delik açmaz. Yıldırım gibi değil yani bu. Belki gelip araştırırlar diye. Sonuçta burası bizim yolumuz. Gelen olmazsa burayı mecbur kapatacağız" dedi.

(Ali Maşalacı - Kenan Akyüz - İHA)

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Kaynak: İHA

Ali Sarıhan, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yoldaki deliği görünce şoke oldular - Son Dakika

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