Yoldaki inek cesedi sonrası olay yerine gelen ekipler, bir de erkek cesedi ile karşılaştı - Son Dakika
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Yoldaki inek cesedi sonrası olay yerine gelen ekipler, bir de erkek cesedi ile karşılaştı

02.07.2022 16:44
Yoldaki inek cesedi sonrası olay yerine gelen ekipler, bir de erkek cesedi ile karşılaştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolda inek ölüsü gören vatandaşlar yetkililere haber verdi. Ekipler, uçurumdan yuvarlanmış bir araç ve telef olmuş 2 ineğin yanı sıra bir de erkek cesediyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın yaklaşık 1 saat önce hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen şahsın 57 yaşındaki H.A. olduğu tespit edildi.

Yukarıışıklar Mahallesi'nde Yaylaalan yolu üzerinde yolda inek ölüsü olduğu ihbarı; sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, yoldan yaklaşık 100 metre aşağıda bir aracın yan yatmış olduğunu gördü.

TELEF OLMUŞ 2 HAYVAN VE BİR CESET BULUNDU

Araç ile yol arasında 3 adet büyükbaş hayvan olduğu, bu hayvanlardan ikisinin öldüğü ve hayvanlar ile yol arasında yüz üstü yatan bir erkek şahıs olduğu fark edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın yaklaşık 1 saat önce hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen şahsın 57 yaşındaki H.A. olduğu tespit edildi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Olay ile ilgili olarak Manavgat Cumhuriyet Savcısına bilgi verildi. Gerekli incelemelerin yaptırılması için Olay Yeri İnceleme ve trafik ekipleri çağrıldı. İncelemelerin sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: İHA

Manavgat, İtfaiye, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yoldaki inek cesedi sonrası olay yerine gelen ekipler, bir de erkek cesedi ile karşılaştı - Son Dakika

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