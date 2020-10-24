Yoldaki karton kutu kazaya neden oldu: 1 yaralı - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde karayoluna düşen karton kutunun neden olduğu trafik kazasında iki minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay bu akşam saat 18.30 sıralarında Nazilli- Denizli karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli istikametine seyir halindeki Kuyucak Birliğe bağlı Hüseyin Karahan idaresindeki 09 M 7256 plakalı yolcu minibüsü ile aynı yönde seyir halinde bulunan 09 ABV 7256 plakalı demiryolu işçilerini taşıyan özel servis minibüsü çarpıştı. İddiaya göre Hüseyin Karahan, önüne bir anda çıkan büyük karton kutuya çarpmamak için ani fren yaptığını ve arkadan gelen minibüsün ise kendisine çarptığını ifade etti. Kazada yolcu minibüsünde bulunan henüz ismi öğrenilemeyen genç bir kadın yolcu yaralanırken her iki araçta bulunan 18 yolcudan başka yaralanan olmadığı öğrenildi. 112 sağlık ekipleri ile birlikte kaza yerine trafik ekipleri sevk edildi. Minibüste bulunan yaralı kadın 112 sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sedyeyle araçtan çıkartılarak ambulans ile Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yolcu minibüsü sürücüsü Hüseyin Karahan kazaya yoldaki karton kutunun neden olduğunu ifade etti. Karahan, "Ben şeridimde seyir halindeyken karanlıkta aniden önüme karton kutu çıktı. Çarpmamak için fren yaptım. Arkadan gelen diğer minibüs bana çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulduk. Allaha şükür bir facia yaşamadık. Bende yolcu azdı. Allah korudu bizi" dedi.

Kazaya neden olan boş karton kutu etraftaki vatandaşlar tarafından yolda alınarak karayolu kenarına götürülerek bırakıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN