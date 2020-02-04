Yoldaki su birikintisi kazaya davetiye çıkartıyor - Son Dakika

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Yoldaki su birikintisi kazaya davetiye çıkartıyor
6 saat önce
Tokat'ta yağmurla birlikte kara yolunda oluşan su birikintileri adeta kazaya davetiye çıkartıyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:54 Kaynak: İHA
Tokat'ta yağmurla birlikte kara yolunda oluşan su birikintileri adeta kazaya davetiye çıkartıyor.
Tokat'ta sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağmur yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Tokat- Niksar kara yolu Galericiler Sitesi önündeki yolda yağmurla birlikte oluşan su birikintileri sürücülerin korkulu rüyası olmaya başladı. Bir anda suyla kaplı yola giren sürücüler neye uğradığını şaşırırken, direksiyon hakimiyetini kurmaya çalıştı. Kaza tehlikesi atlatan sürücüler yolun birkaç noktasında yaşanan soruna çözüm bulunmasını istedi. - TOKAT
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