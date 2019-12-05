Son Dakika Haberleri: Yoldaki su dolu çukur kazaya neden oldu
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Yoldaki su dolu çukur kazaya neden oldu

7 saat önce

Karşıyaka Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi üzerinde oluşan ve yağmur sonrası içi su dolan çukuru sadece su birikintisi zannederek içinden geçmeye çalışan araç sürücüsü çukura düştü.

Yoldaki su dolu çukur kazaya neden oldu, System.String[]

Karşıyaka Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi üzerinde oluşan ve yağmur sonrası içi su dolan çukuru sadece su birikintisi zannederek içinden geçmeye çalışan araç sürücüsü çukura düştü.

Arkadan gelen bir araç da su birikintisine düşerek duran araca çarptı.

Kazada yaralanan olmazken her iki araçta maddi hasar meydana geldi.

Karşıyaka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:02 Kaynak: AA
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