Yoldaki Tekne Şaşırttı
1 saat önce
Ordu yolunda bir kamyonet üzerinde taşınan tekne çevredeki sürücüleri şaşırtırken, araçlarıyla yanından geçmekte zorlandılar.
GİRESUN- Ordu
yolunda bir kamyonet üzerinde taşınan tekne çevredeki sürücüleri şaşırtırken, araçlarıyla yanından geçmekte zorlandılar. Giresun
'dan Ordu yönüne seyreden sürücüler, yoldaki kamyonet üzerindeki tekneyi görünce şaşkınlık yaşadı. Yolun büyük bölümünü kaplayan tekne nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Yol üzerindeki köprü altından da geçen tekne yüklü kamyonet, sürücüler tarafından görüntülendi. Kamyonet bu şekilde yoluna devam etti.
- Ordu
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:40 Kaynak: DHA
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