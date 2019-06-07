Son Dakika Haberleri: Yoldaki tilki yavrularını ezilmekten kurtardı
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Yoldaki tilki yavrularını ezilmekten kurtardı

1 saat önce

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, Muhammet Çelik (29), yolda gördüğü 2 tilki yavrusunu yol kenarına gitmelerini sağlayarak ezilmekten kurtardıktan sonra süt ve ekmek verdi.

Yoldaki tilki yavrularını ezilmekten kurtardı, System.String[]


KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, Muhammet Çelik (29), yolda gördüğü 2 tilki yavrusunu yol kenarına gitmelerini sağlayarak ezilmekten kurtardıktan sonra süt ve ekmek verdi.
Bartın'dan Safranbolu'ya otomobiliyle gece saatlerinde gelen Muhammet Çelik, Kirkille mevkiinde yol ortasında 2 tilki yavrusunu görünce durdu. Otomobilinden inip yavruları yol kenarına gitmelerine sağlayarak ezilmekten kurtaran Çelik, dondurma kabının içine ekmek ve süt koyup onları besledikten sonra güzergahına devam etti.
Muhammet Çelik, "Yavaş gitmeseydim belki de fark etmeyerek ezilmelerine neden olacaktım. Yol kenarındaki ağaçlık alana doğru gitmelerini sağladım. Köyden gelirken yanıma ekmek ve süt almıştım. Boş olan dondurma kabına ekmek ve süt koyup verdim. Onlara içip yemek nasip oldu. Yabani oldukları için yaklaşmadılar. Cep telefonuma kaydettim. Güzel bir anı oldu" dedi.

- K
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:21 Kaynak: DHA
Bartın, Safranbolu, Güncel
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