Son Dakika Haberleri: Yoldan 100 metre uzaklıktaki eve kamyonetiyle girdi
Son Dakika 3. Sayfa Yoldan 100 metre uzaklıktaki eve kamyonetiyle girdi

Yoldan 100 metre uzaklıktaki eve kamyonetiyle girdi

1 saat önce

- Yoldan 100 metre uzaklıktaki eve kamyonetiyle girdiÇANAKKALE - Çanakkale'de hafif ticari bir araç yoldan çıkarak, yoldan 100 metre uzaklıktaki konteyner eve girdi.

- Yoldan 100 metre uzaklıktaki eve kamyonetiyle girdi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de hafif ticari bir araç yoldan çıkarak, yoldan 100 metre uzaklıktaki konteyner eve girdi. Kazada evde kimse olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Kaza bu sabah saatlerinde meydana geldi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinden yola çıkarak Ayvacık istikametine gitmekte olan Adem B.'nin kullandığı 34 CGD 205 plakalı hafif ticari araç, Çanakkale- İzmir kara yolundan çıkarak, 100 metre ilerideki tek katlı konteyner eve daldı. Konteyner evin demirleri aracın eve girmesini önleyemedi. Kazada şans eseri evde kimse bulunmazken, kaza sonrasında hem evde, hem de araçta maddi hasar meydana geldi. Öte yandan kaza sonrasında araç sürücüsü kazayı hafif yaralarla atlatırken, jandarma ekiplerince hem kaza, hem de evin sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Yoldan 100 metre uzaklıktaki eve kamyonetiyle girdi

Çanakkale, Ayvacık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 07:28 Kaynak: İHA
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