Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarını kendi kaynakları ile sürdürüyor - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarını kendi kaynakları ile sürdürüyor

08.05.2022 15:11
Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarını kendi kaynakları ile sürdürüyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yol yapım çalışmalarını kendi kaynakları ile sürdürdüklerini, 3 yılda 605 milyon 901 bin lira kar sağladıklarını bildirdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yol yapım çalışmalarını kendi kaynakları ile sürdürdüklerini, 3 yılda 605 milyon 901 bin lira kar sağladıklarını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi tüm altyapı hizmetlerini kendi imkanları ve ekipleriyle yaparak maliyetleri düşürüp verimliliği artırdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bu yöntemle 3 yılda 605 milyon 901 bin lira kar sağladıklarını bildirdi.

Yol çalışmalarını ihale yöntemine göre dörtte bir fiyatına gerçekleştirdiklerini belirten Demir, 5 bin 200 kilometre yol ağına sahip Samsun'un 2023 yılına kadar tüm altyapı problemlerini çözmeyi hedeflediklerine işaret etti.

Demir, 452 araç ve 755 personelle yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yol çalışmalarını kendi imkanlarımızla gerçekleştiriyoruz. Bu, bizim ana hizmet performansımızı gösteren bir yöntem. Daha önce belediyeler dışarıya ihale ederek işleri yaptırmaya yönelmişler. Dolayısıyla kendi kadroları, makine parkı ve teknik altyapı noktasında belediyeler iş yapabilirliğini kaybetmişti. Biz göreve geldiğimizde Samsun'da bunu değiştirmek istedik ve başardık. Kadromuzu ve makine parkımızı güçlendirdik. Altyapıda ihtiyaç duyulan tüm malzemeleri kendimiz üretmeye başladık. Özel firmayla ihale edilenden daha kaliteli, daha uzun ömürlü yapıyoruz. Bu konuda Türkiye'ye örnek olacak bir belediyecilik yaptığımızı düşünüyorum. Şu anda şehir merkezinde farklı noktalarda hem asfaltlama, hem de yol düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Tüm bölgelerde tek seferde daha az masrafla kaliteli hizmet sunuyoruz."???????

Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarını kendi kaynakları ile sürdürüyor
Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarını kendi kaynakları ile sürdürüyor
Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarını kendi kaynakları ile sürdürüyor
Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarını kendi kaynakları ile sürdürüyor
Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarını kendi kaynakları ile sürdürüyor
Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarını kendi kaynakları ile sürdürüyor
Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarını kendi kaynakları ile sürdürüyor

YORUMLAR
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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarını kendi kaynakları ile sürdürüyor - Son Dakika


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