Kontrolden çıkan araç kanalı yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan araç kanalı yuvarlandı: 1 yaralı
SAMSUN - Samsun'da yoldan çıkan hafif ticari aracın kanala yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Faruk Arslan idaresindeki 55 DC 783 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkıp kanala yuvarlanıp ters döndü. Kazada yaralanan araç sürücüsü Ömer Faruk Arslan, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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