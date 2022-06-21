Edinilen bilgiye göre, İstanbul 'dan Kastamonu'nun Cide ilçesine gelen Hasan Demir idaresindeki 34 VS 1758 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilçe girişinde yoldan çıkarak önce işaret tabelasına çarptı. Ardından üç çöp bidonuna çarpana otomobil güçlükle durabildi. Kazada otomobilde bulunanlar yara almazken, araçta ise maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

Kastamonu, İstanbul, Cide, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yoldan çıkan araç, önce işaret tabelasına sonra çöp bidonlarına çarptı - Son Dakika

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