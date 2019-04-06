Yoldan Çıkan Araç Yan Yattı: 3 Yaralı
1 saat önce
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan araç yan yattı.
Sakarya
'nın Adapazarı
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan araç yan yattı. Meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk toplam 3 kişi yaralandı.
Kaza, Adapazarı Kaynarca
yolu üzeri Kışla mahallesi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Adapazarı istikametinden Kaynarca istikametine gitmekte olan E.D. İdaresindeki 54 VD 940 plakalı araç sürücüsü henüz belirlenemeyen bir neden den dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkan araç yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü E.D., 7 yaşındaki T.D. ve A.D., isimli kişilere ilk müdahale edilmesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yenikent
Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma
ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:19 Kaynak: İHA
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