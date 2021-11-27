Yoldan çıkan aracı beton saksılar durdurdu - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, markete girmesine ramak kala saksılara çarparak durabildi. Faciadan kıl payı dönülen kaza maddi hasarla atlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde İstasyon rampasından aşağıya seyreden T.S. idaresindeki Tofaş marka 74 BP 659 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Markete girmesine ramak kala otomobil saksılara çarparak durabildi. Meydana gelen kazada maddi hasar oluştu. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
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