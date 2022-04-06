Son dakika... Yoldan çıkan aracın para çeken vatandaşa çarptığı kaza kameraya yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Yoldan çıkan aracın para çeken vatandaşa çarptığı kaza kameraya yansıdı

06.04.2022 15:20
Son dakika... Yoldan çıkan aracın para çeken vatandaşa çarptığı kaza kameraya yansıdı

Gelen son dakika haberlerine göre Burdur'da dikkatsiz sürücünün yaptığı kaza kameraya yansıdı.

Burdur'da dikkatsiz sürücünün yaptığı kaza kameraya yansıdı.

Burdur'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına Ocak ayında meydana gelen kaza saniye saniye yansıdı. Bahçelievler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde sürücünün kontrolünü kaybettiği araç, hem ATM'de para çekmeye çalışan vatandaşa, hem de ATM'ye çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

(Yusuf İzzet Yıldırım/ İHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Malatya'daki kazalar kameralara yansıdı Son dakika haberleri | Malatya'daki kazalar kameralara yansıdı Son dakika: Şanlıurfa'da kaza anları kameralara yansıdı Son dakika: Şanlıurfa'da kaza anları kameralara yansıdı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Yoldan çıkan aracın para çeken vatandaşa çarptığı kaza kameraya yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
15:25 Nisa bebeğin hastalanmasında bakıcı ihmali var mı? O bakıcı konuştu: Biberonla besledim, bıraktığımda iyiydi
15:22 Aynur Aydın, Yeşim Salkım'a "hayvanlardan özür dile" dedi! Salkım'ın yanıtı olay oldu: Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dile
15:13 Ayşenur Arslan, ulaşıma gelen zammı eleştiren konuğuna ne diyeceğini bilemedi
15:10 Savaşı iki ay önceden bilen Rus milliyetçisi Jirinovski yaşamını yitirdi
15:01 Saadet lideri Karamollaoğlu: İnsanlar sahurda sofraya ne koyacağını, iftarı neyle açacaklarını düşünüyor
15:01 Marsilya, Cengiz Ünder'le 5 yıllık sözleşme imzalayacak
14:46 Rubato'nun solisti Özer Arkun'un darp davasında yeni gelişme! Hapsi isteniyor
14:28 Sadakatsiz dizisinde bu akşam neler olacak? Volkan, Asya'nın planını çözecek mi?
14:21 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Cornelia'nın hain planı karşısında Osman Bey ne yapacak?
14:13 TFF'de başkanlık ibresi Hamit Altıntop'u gösteriyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 15:32:39. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Yoldan çıkan aracın para çeken vatandaşa çarptığı kaza kameraya yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement