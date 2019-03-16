Son Dakika Haberleri: Yoldan Çıkan Aracın Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Yoldan Çıkan Aracın Sürücüsü Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Balıkesir'de meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Yoldan Çıkan Aracın Sürücüsü Hayatını Kaybetti, System.String[]
Balıkesir'de meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Bigadiç yolunun Çömlekçi mevkinde Yakup Çimen (44) idaresindeki 10 Y 7006 plakalı araç, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu yoldan çıktı. Tek taraflı meydana gelen kazada araç sürücüsü Yakup Çimen hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:01 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Cep Telefonunu Kaybetti" Diye Eşini Öldürdü, Mahkemede "Kaza" Dedi Üç İlde Girmedik Ev Bırakmamışlar! Maskeli Beşler Çetesine Polis Operasyonu Canlı Yayında Ortaya Çıkan Cinayetin Zanlısı, FETÖ İtirafıyla Herkesi Şaşırttı Trump'tan Dikkat Çeken Yeni Zelanda Açıklaması! Terör Kelimesini Kullanmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 15:53:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yoldan Çıkan Aracın Sürücüsü Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]