Yoldan Çıkan Aracın Sürücüsü Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Balıkesir'de meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Balıkesir
'de meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Bigadiç
yolunun Çömlekçi
mevkinde Yakup Çimen (44) idaresindeki 10 Y 7006 plakalı araç, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu yoldan çıktı. Tek taraflı meydana gelen kazada araç sürücüsü Yakup Çimen hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:01 Kaynak: İHA
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