Yoldan çıkan araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Yoldan çıkan araçtaki 3 kişi yaralandı

22.02.2022 17:07
Yoldan çıkan araçtaki 3 kişi yaralandı

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobilde 3 kişi yaralandı.

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Afyonkarahisar karayolu Karaören Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karayolu üzerinde seyir halinde olan 26 GN 920 plakalı otomobil, sürücüsü 43 yaşındaki sürücüsü Yaşar Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kaza sonucu sürücü Yaşar Y., ile araçta yolcu olarak araçta bulunan Fatma Y. (41) ve Zeynep Sena Y. (12) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

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Eskişehir, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yoldan çıkan araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yoldan çıkan araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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