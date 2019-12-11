Yoldan çıkan cip ağaca çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
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Yoldan çıkan cip ağaca çarptı: 5 yaralı

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde cipin yağmurdan kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Yoldan çıkan cip ağaca çarptı: 5 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde cipin yağmurdan kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.


Kaza, Side- Kumköy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kumköy istikametinden Side istikametine gitmekte olan Muharrem Çamlıkaya idaresindeki 07 AEF 047 plakalı cip, yağmur dolayısıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıktı ve yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, cip sürücüsü Muharrem Çamlıkaya, cipte yolcu olarak bulunan Musa Baldanoğlu, Murat Özkan, Özgür Yılmaz ve Mustafa Şahbaz yaralandı. Yaralılardan Muharrem Çamlıkaya ve Musa Baldanoğlu'nun hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. - ANTALYA

Çamlıkaya, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:46 Kaynak: İHA
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