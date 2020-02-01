Yoldan çıkan hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yoldan çıkan hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Yoldan çıkan hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

6 saat önce

Kastamonu'da Araç-İhsangazi karayolunda yoldan çıkan hafif ticari araç takla attı.

Yoldan çıkan hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı, System.String[]

Kastamonu'da Araç- İhsangazi karayolunda yoldan çıkan hafif ticari araç takla attı. Kazada araçta sıkışan 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu ve yolun soğuk havada kayganlaştığı Araç-İhsangazi karayolu üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Kazada araç içerisinde bir kadın sıkıştı. Sıkışan kadını, bulunduğu yerden Araç Belediyesi İtfaiye ekipleri kurtardı. Sıkıştığı yerden çıkartılan kadın, Araç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrasında jandarma ekipleri, kazayla ilgili incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kastamonu, İhsangazi, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:56 Kaynak: İHA
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