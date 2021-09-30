Yoldan çıkan kamyon devrildi - Son Dakika

Kastamonu- İnebolu karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkan kamyon şarampolde devrildi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu üzerinde K.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, İnebolu'ya seyir halindeyken Yukarıçaylı köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde devrildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü K.K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
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