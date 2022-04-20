Yoldan çıkan kamyon eve girdi, faciadan dönüldü - Son Dakika
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Yoldan çıkan kamyon eve girdi, faciadan dönüldü

20.04.2022 22:07
Yoldan çıkan kamyon eve girdi, faciadan dönüldü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon önce otomobile çarptı, sonra yol kenarındaki eve girdi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon önce otomobile çarptı, sonra yol kenarındaki eve girdi.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 Karayolu Suluca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum istikametinde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, yoldan çıkarak Hüseyin Ç.'ye ait park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kamyon, yol kenarındaki bir eve girdi. Kaza sırasında evde kimsenin bulunmaması faciayı önlerken kamyon sürücüsü de yaralanmadan kurtuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Sedat Ağacıkoğlu/İHA)

Yoldan çıkan kamyon eve girdi, faciadan dönüldü
Yoldan çıkan kamyon eve girdi, faciadan dönüldü
Yoldan çıkan kamyon eve girdi, faciadan dönüldü

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Evinden 4 kamyon çöp çıktı Evinden 4 kamyon çöp çıktı Evden 4 kamyon çöp çıktı Evden 4 kamyon çöp çıktı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yoldan çıkan kamyon eve girdi, faciadan dönüldü - Son Dakika


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