Son Dakika Haberleri: Yoldan çıkan kamyon evin mutfağına girdi
Son Dakika Güncel Haber

Yoldan çıkan kamyon evin mutfağına girdi

2 saat önce

Bartın'da seyir halindeki kamyonun kontrolden çıkarak iki katlı evin mutfağına girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Yoldan çıkan kamyon evin mutfağına girdi, System.String[]
Bartın'da seyir halindeki kamyonun kontrolden çıkarak iki katlı evin mutfağına girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Akbaba köyünde Erol Düzlü idaresindeki 67 VD 640 plakalı buğday yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak iki katlı evin mutfağına girdi.

Sürücü Düzlü ile kamyondaki Alperen Düzlü (15) ve Aykut Koç (32) yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazada, evin mutfağında hasar oluştu.
Ev sahibi Nesrin Yücel, kazanın uyudukları sırada meydana geldiğini söyledi.

Büyük bir gürültüyle uyandıklarını anlatan Yücel, "İlk önce deprem oluyor zannettim. Büyük bir korkuyla kalktım ve mutfağa kamyon girdiğini gördüm, ev toz duman olmuş. Zaman zaman mutfaktaki çekyatta yattığımız da oluyor. Evde yurt dışından gelen çocuklarımız da vardı. Onlardan biri mutfakta yatsa veya kaza akşam saatlerinde olsa ölebilirdik." ifadelerini kullandı.
Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şırnak'ta EYP patlaması sonucu yaralanan asker, şehit oldu İstanbul'un göbeğinde magandalar tünel kapatıp havaya ateş açtı! Yargıtay, mali müşavir cinayetinde karısına ve sevgilisine verilen cezayı bozdu Sınıf arkadaşına cinsel istismarda bulunup çıplak görüntülerini çeken çocuk için istenen ceza belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 15:55:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yoldan çıkan kamyon evin mutfağına girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]