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Yoldan çıkan kamyon refüje çıktı - Son Dakika

Yoldan çıkan kamyon refüje çıktı

08.02.2022 17:23
Yoldan çıkan kamyon refüje çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon refüje çıktı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon refüje çıktı.

Kaza akşam saatlerinde Ereğli- Alaplı karayolunun Göktepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İsmet E. İdaresindeki 67 LC 852 plakalı kamyon kavşaktan geçiş yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazada kamyon sürücüsü yara almazken, olay yerine gelen trafik polisleri başka bir kaza yaşanmaması için yol üzerinde önlem aldı. Bir süre tek şeritten verilen trafik kamyonun refüjden kaldırılması ile yeniden çift şeritli olarak trafiğe açıldı. - ZONGULDAK

Yoldan çıkan kamyon refüje çıktı
Yoldan çıkan kamyon refüje çıktı
Yoldan çıkan kamyon refüje çıktı

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Zonguldak, Ereğli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yoldan çıkan kamyon refüje çıktı - Son Dakika


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