Yoldan çıkan kamyonet direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Yoldan çıkan kamyonet direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

01.03.2022 09:41

Yoldan çıkan kamyonet direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralıBALIKESİR Balıkesir'in Edremit ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kamyoneti direğe çarptı.

Yoldan çıkan kamyonet direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

BALIKESİR Balıkesir'in Edremit ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kamyoneti direğe çarptı. Kazada kamyonette bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Güre Mahallesi İskele Cami yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 10 KK 964 plakalı kamyonet yoldan çıkarak direğe çarptı. Kazada kamyonetin yolcu kabini büyük hasar gördü. Araç içinde iki kişi sıkıştı. Sıkışan Sertaş Avcı Edremit İtfaiye Grup Amiriliği kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı ve 112 ekiplerine yaralı olarak teslim edildi. Ancak araçta bulunan Ertaş Avcı ise araç içinde hayatını kaybetti. Araç içinde sıkışına Ertaş Avcı'nın cenazesi itfaiye tarafından zorlu bir çalışma ile çıkartıldı. Ertaş Avcı'nın cenazesi ileri otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kaza ile ilgili olarak Jandarma ve Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Yoldan çıkan kamyonet direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yoldan çıkan kamyonet direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yoldan çıkan kamyonet direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yoldan çıkan kamyonet direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yoldan çıkan kamyonet direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yoldan çıkan kamyonet direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yoldan çıkan kamyonet direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yoldan çıkan kamyonet direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yoldan çıkan kamyonet direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yoldan çıkan kamyonet direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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Balıkesir, Kamyonet, Edremit, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yoldan çıkan kamyonet direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yoldan çıkan kamyonet direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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