Karda yoldan çıkan kamyonet köprüde asılı kaldı - Son Dakika

Karda yoldan çıkan kamyonet köprüde asılı kaldı

Konya'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı

KONYA - Konya'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı Konya- Ankara yolunda kazalara neden oldu. Yoldan çıkan bir kamyonet yol kenarındaki bariyere çarptı ve köprüde asılı kaldı.

Konya'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kazalara neden oldu. Konya-Ankara yolunda da bir kamyonet yoldan çıkarak kaza yaptı. Edinilen bilgiye göre, İsmail Akay idaresindeki 66 FC 266 plakalı kamyonet de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak köprüde asılı kaldı. Kaza yaparak asılı kalan İsmail Akay'ı durumu gören diğer yolcular müdahale ederek kurtardı. İhbar üzerine olay yerine olay yerine gelen polis ekipleri köprü altındaki yolu trafiğe kapatarak bir süre kontrollü geçişe izin verdi. Kamyonet, çağırılan vinçle asılı kaldığı yerden alınarak parka çekildi.

Araç sürücüsü İsmail Akay, kaza yaptığını ve aracın asılı kaldığını belirterek, "Kaydırdım oradan. İki tane arkadaş beni camdan çıkarttılar. Rabbim korudu" dedi.